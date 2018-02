Siria:'stop passi falsi' avverte Erdogan

(ANSA) - ANKARA, 20 FEB - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha confermato che l'artiglieria di Ankara ha respinto un convoglio di milizie filo-Assad dall'enclave curda di Afrin, nel nord della Siria. Ed ha suggerito che i combattenti, a bordo di una dozzina di mezzi, avrebbero agito da soli. Poi ha avvertito che la Turchia non consentirà altri "passi sbagliati di questo tipo" in futuro, e chi li farà "pagherà un prezzo alto".

Erdogan, parlando in conferenza stampa, ha detto che il tentativo di ingresso dei filo-Assad ad Afrin è un "capitolo chiuso, per adesso".