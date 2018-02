Netanyahu, Iran è la minaccia per mondo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 FEB - L'Iran rappresenta oggi ''la maggiore minaccia per il nostro mondo'': lo ha affermato il premier israeliano Benyamin Netanyahu nella Conferenza di Monaco per la sicurezza'. Il regime iraniano, ha aggiunto, ''minaccia di distruggere Israele''. ''L'Iran non e' una minaccia solo per noi, ma anche per voi'' ha detto ai partecipanti della conferenza. Netanyahu ha poi espresso preoccupazione per le ripercussioni dell'accordo sul nucleare con Teheran, che ora conduce ''una politica ancora più aggressiva'' nella Regione.