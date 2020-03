Coronavirus: primo morto a Montecarlo

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 29 MAR - Un uomo di 80 anni, risultato positivo al Covid-19, è morto a Montecarlo. Si tratta della prima vittima da Coronavirus nel Principato. L'anziano, cardiopatico, era stato ricoverato in terapia intensiva, il 25 marzo scorso. La notizia è confermata in una nota del governo monegasco, secondo il quale sono 43 le persone contagiate, e una è guarita. "Il governo principesco vuole testimoniare alla famiglia di questa persona tutto il suo sostegno in questi momenti difficili - si legge nella nota - Si tratta di un momento di grande tristezza che dimostra l'importanza di rimanere pienamente mobilitati rispettando le regole di precauzioni sanitarie stabilite dal governo principesco".