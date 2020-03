Ambasciata Francia a Italia, siamo uniti

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Siamo uniti in questo momento difficile. Italia e Francia, insieme, #celafaremo!". E' il messaggio via Twitter dell'Ambasciata di Francia in Italia che, in segno di solidarietà per l'emergenza coronavirus, ha aggiunto la bandiera italiana a quelle francese ed europea sulla facciata di Palazzo Farnese. E' la prima volta che la sede dell'Ambasciata francese a Roma espone la bandiera italiana.