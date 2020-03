Coronavirus: Svizzera, quasi 5.000 casi

(ANSA) - GINEVRA, 20 MAR - Il numero di casi di coronavirus in Svizzera e nel vicino principato del Liechtenstein è in forte aumento ed il numero di decessi registrati è salito a 43. Attualmente, 4840 casi sono risultati positivi, di cui 4176 casi confermati e 664 ancora in corso di valutazione dopo un primo risultato positivo, ha riferito oggi a metà giornata l'Ufficio svizzero di sanità pubblica.

Tutti i cantoni svizzeri e il Principato del Liechtenstein sono colpiti dall'epidemia. I Cantoni Ticino, Basilea Città e Vaud sono i più colpiti.