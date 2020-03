Ue propone stop viaggi verso l'Unione

(ANSA) - BRUXELLES, 16 MAR - "Ho informato i leader del G7 che ho proposto di introdurre una restrizione temporanea per tutti i viaggi non essenziali verso l'Ue. La restrizione è prevista per trenta giorni, da prolungare se necessario". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen su Twitter.