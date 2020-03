Von der Leyen a Conte: 'Pronti ad un sostegno aggiuntivo all'Italia'

"Ho parlato con il premier Conte, abbiamo discusso della situazione in Italia e di che tipo di sostegno aggiuntivo possiamo dare. Abbiamo deciso di sentirci in videoconferenza nei prossimi giorni per vedere come fornire ulteriore sostegno e che tipo di altre misure". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

"Ho chiesto alla task force della Commissione sul Coronavirus - ha aggiunto - di individuare quali altri strumenti la Commissione può mobilitare per affrontare l'impatto del Coronavirus sull'economia. Molti settori soffrono, dobbiamo capire come sostenerli"

La Commissione Ue presenterà "rapidamente" una legislazione sugli slot aerei per aiutare il settore in sofferenza per il Coronavirus ha precisato la presidente. "Vogliamo rendere più facile per le compagnie tenere gli slot anche se non operano voli, è una misura temporanea che aiuta l'industria e l'ambiente perché solleva la pressione sul settore e riduce le emissioni evitando gli aerei fantasma", costretti a volare anche senza passeggeri.

Secondo una nota di Palazzo Chigi dal colloquio tra Conte e Von der Leyen è emersa piena condivisione su un rafforzato coordinamento europeo e interventi di tipo economico e regolamentare. Conte ha avuto inoltre una conversazione telefonica con il Presidente del Consiglio Ue Charles Michel. È stata espressa piena condivisione nelle misure volte a contenere la diffusione del Coronavirus sia nella prospettiva di assicurare efficaci risposte di ordine economico".

Il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis ha lodato il coraggio delle autorità italiane. "Elogiamo le autorità italiane per le misure coraggiose che hanno preso, sappiamo che metteranno sotto tensione gli italiani, ma è meglio prendere queste misure pesanti ora, per proteggere quante più persone possibile dal virus" ha detto Dombrovskis. "Sosterremo l'Italia e gli italiani con ogni mezzo e misure a disposizione", ha aggiunto.