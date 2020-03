Coronavirus, le misure prese dalle compagnie aeree verso l'Italia

La British Airways ha annunciato oggi lo stop di tutti i voli da e per l'Italia, in seguito alle decisioni adottate ieri dal governo italiano per l'intero territorio nazionale. Finora la compagnia di bandiera britannica si era limitata a cancellare parte dei suoi collegamenti fra il Regno e la Penisola a causa dalla diminuzione delle prenotazioni sullo sfondo dell'emergenza coronavirus e, successivamente, a cancellare i voli da e per Milano, Venezia e Bergamo.

La sospensione generalizzata dei voli per ora vale per la giornata odierna, con successive revisioni quotidiane della situazione finché durerà lo status di zona protetta imposto al momento in Italia sino a inizio aprile. Tutti i passeggeri prenotati su voli da o per l'Italia fino al 4 aprile - fa sapere la compagnia - potranno riprenotare in una data successiva sino alla fine di maggio, cambiare destinazione verso Ginevra o Zurigo o ancora ricevere un rimborso pieno".

Ryanair cancella tutti i voli da e per l'Italia da sabato fino al 9 aprile dopo le ultime misure adottate dal governo italiano per il contrasto del coronavirus.

La compagnia britannica low cost Jet2 ha annunciato la cancellazione di tutti i suoi voli per l'Italia - fra i quali vari collegamenti con la Penisola da scali minori dell'Inghilterra e città diverse da Londra - fino al 26 aprile: ossia oltre il termine fissato dal decreto del governo italiano che dichiara l'intero territorio nazionale zona protetta.

Easyjet cancella tutti gli aerei in partenza o in arrivo negli aeroporti italiani fino al 3 aprile. La compagnia garantirà nei prossimi giorni solo alcuni "voli di soccorso" per il rimpatrio e gli ultimi spostamenti essenziali nei due sensi (per "lavoro o salute") nei suoi collegamenti fra Italia e Regno Unito.

Lo stop di EasyJet, dopo quello di British Airways e del colosso irlandese Ryanair, oltre che di Jet2, porta verso l'azzeramento temporaneo i collegamenti aerei fra Italia e Regno Unito.

Air France sospende tutti i voli da e per l'Italia dal 14 marzo al 3 aprile per l'emergenza coronavirus. Fino al 14 marzo, sarà assicurato soltanto "un volo per destinazione", fa sapere la compagnia francese.