Coronavirus: Ue, Kyriakides oggi a Roma

(ANSA) - BRUXELLES, 25 FEB - "Oggi andrò a Roma per importanti colloqui con le autorità italiane in merito al Covid-19". Lo annuncia su Twitter la commissaria Ue per la Salute Stella Kyriakides. "La Commissione Ue è solidale con l'Italia e tutti gli Stati membri", aggiunge la commissaria. "I nostri sforzi" sono mirati nel contenere la malattia e proteggere la salute dei nostri cittadini".