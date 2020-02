Seehofer, più polizia davanti a moschee

(ANSA) - BERLINO, 21 FEB - La presenza della polizia è stata rafforzata in Germania e in particolare davanti alle moschee dopo la strage di Hanau. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer. "Rafforzeremo la nostra sorveglianza nei luoghi sensibili, in particolare nelle moschee" oltre che negli aeroporti, ha specificato Seehofer nel corso di una conferenza stampa a Berlino. "La minaccia a causa dell'estrema destra, a causa del razzismo e dell'antisemitismo in Germania è molto alta".