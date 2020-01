Virus: tedesco contagiato da ospite Cina

(ANSA) - BERLINO, 28 GEN - Il primo paziente affetto da Coronavirus in Germania, un imprenditore, è rimasto contagiato dal contatto con un'ospite cinese ricevuta nella sua impresa.

Lo scrive la Dpa. La donna, proveniente dalla Cina, si trovava nel distretto di Starnberg, in Baviera, per una sessione di aggiornamento alla Webasto. Sarebbe il secondo caso al mondo di trasmissione del virus fuori dalla Cina, dopo quello in Vietnam.

Tutti gli altri contagiati di cui si ha notizia erano stati recentemente in Cina.