Libia: 'Sophia' focalizzata embargo armi

(ANSA) - BRUXELLES, 20 GEN - L'operazione Sophia dovrà essere "rifocalizzata" sul monitoraggio dell'embargo delle armi Onu in Libia, con l'uso di satelliti, e altri strumenti ora non previsti. "Oggi c'è stata la volontà politica", nessuno è stato contrario, ma sarà il Comitato per la politica e sicurezza (Cops), a decidere", anche sulla spinosa questione del porto di sbarco. Ma è chiaro che in occasioni di soccorso di migranti "dovrà rispettare le leggi del mare". Così l'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell, al termine del Consiglio Esteri.