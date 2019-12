Johnson, ora realizziamo la Brexit

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Con questo mandato finalmente realizzeremo la Brexit". Lo ha detto il premier Boris Johnson parlando ai suoi sostenitori a Londra invitando tutti a ripetere in coro lo slogan della sua campagna "Get Brexit done". "Metterò la parola fine a tutte le assurdità di questi tre anni e realizzerò la Brexit entro gennaio, senza se e senza ma", ha ribadito il primo ministro. "E' la più grande vittoria dagli anni 80, quando molti di voi non erano neanche nati", ha sottolineato il premier. Secondo la Bbc, questo è il risultato migliore dei Tory dal 1987, dai tempi di Margaret Thatcher.

"Adesso uniamo il Paese", ha detto ancora Johnson ringraziando anche coloro che hanno votato i conservatori "per la prima volta!".