Clima, intesa in Ue ma senza la Polonia

(ANSA) - BRUXELLES, 13 DIC - Dopo una lunga discussione conclusa all'una di notte il vertice Ue ha raggiunto un accordo a 27 per fissare al 2050 il raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. L'intesa, ha spiegato la cancelliera tedesca Angela Merkel, è stata trovata grazie a una soluzione di compromesso che ha consentito di superare le resistenze della Polonia: Varsavia avrà tempo fino a giugno 2020 per decidere sulla sua adesione alla strategia destinata a fare dell'Ue la prima regione al mondo a zero emissioni. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen si è detta molto soddisfatta per il "forte sostegno" ricevuto dai Paesi membri al suo Green Deal. E ha espresso la sua comprensione per la posizione della Polonia, un Paese "ancora fortemente dipendente dal carbone" e che per questo ha bisogno di più tempo per vedere quali saranno gli strumenti che la potranno accompagnare verso la riconversione delle sue fonti energetiche.