Voto Gb: Johnson invoca ogni voto

(ANSA) - LONDRA, 11 DIC - "Combattere per ogni voto": è l'appello lanciato oggi dal premier conservatore britannico Boris Johnson alla vigilia delle elezioni destinate a decidere il futuro del Regno, sulla Brexit e non solo. In un Paese che non ha la tradizione della giornata di silenzio preelettorale, la campagna si gioca fino in fondo, con tutti i leader impegnati anche oggi in una serie di appuntamenti a perdifiato, fra spostamenti di centinaia di chilometri.

Johnson, favoritissimo nei sondaggi, ma alle prese con qualche segnale di parziale rimonta del Labour di Jeremy Corbyn e con il timore di poter mancare sul filo di lana l'obiettivo cruciale della maggioranza assoluta dei seggi, ha iniziato la giornata nello Yorkshire, nel nord dell'Inghilterra: dove sta prendendo di mira alcuni collegi del cosiddetto 'muro rosso', storicamente laburisti ma euroscettici. Ed esibisce il mantra 'Get Brexit done' un pò in tutti i travestimenti, da quello di cuoco a quello di lattaio.