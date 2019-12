Di Maio visita tendopoli in Albania

(ANSA) - TIRANA, 11 DIC - "La mia presenza qui oggi in Albania è per testimoniare, prima di tutto, a nome dello Stato italiano, ancora una volta la piena vicinanza alla comunità albanese dopo quello che è successo con gli eventi sismici delle ultime settimane": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi di Maio al suo arrivo nella tendopoli allestita dalla protezione civile italiana a Vora (20 km a sud di Tirana), per ospitare le famiglie la cui abitazioni sono state distrutte dal potente terremoto dello scorso 26 novembre.