Francia, incidenti durante sciopero

(ANSA) - PARIGI, 7 DIC - Altra giornata senza trasporti in Francia, la terza di seguito, con il sindacato che lancia la prova di forza contro il governo e chiama tutti a un'ulteriore intensificazione della mobilitazione. Oggi diversi cortei, soprattutto in provincia, e qualche incidente come a Parigi, dove i gilet gialli hanno catalizzato studenti e oppositori della riforma delle pensioni. Cortei misti - gilet gialli e 'precari' di tutte le categorie - hanno sfilato per le vie di Nantes (2.800 persone), 1.800 a Marsiglia, 1.200 a Caen, 800 a Lille e a Le Havre, 700 a Lione, 670 a Rouen. In attesa delle nuove grandi manifestazioni organizzate per martedì - vigilia dell'annuncio della contestata riforma da parte del governo - la situazione sembra radicalizzarsi di giorno in giorno. A Parigi, durante il corteo dei gilet gialli, sono scoppiati i soliti incidenti con la polizia soprattutto nel quartiere di Montparnasse: incendiati alcuni cassonetti, lanciati sassi e abituale pioggia di lacrimogeni in risposta da parte delle polizia