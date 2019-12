Caso Caruana, oggi inizia missione Pe

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Arriverà oggi a Malta la delegazione del Parlamento europeo che sarà impegnata fino a domani in una missione urgente per esaminare lo stato di diritto nel Paese dopo i recenti sviluppi sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia. Lo rende noto l'ufficio del Parlamento europeo in Italia. Non ci sono eurodeputati italiani nella delegazione, guidata dalla parlamentare olandese Sophie in 't Veld.