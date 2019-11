Spagna, Rivera lascia la politica

(ANSA) - MADRID, 11 NOV - "Lascio la politica". Lo ha annunciato l'ormai ex leader di Ciudadanos Albert Rivera all'indomani del voto in Spagna, dopo aver annunciato le dimissioni dalla presidenza di Ciudadanos. Una decisione "personale, in coerenza con ciò che sono", ha detto Rivera che ha guidato il movimento politico dai suoi albori 13 anni fa.

"Voglio essere felice, lo sono stato però adesso lo sarò fuori dalla politica", ha detto.