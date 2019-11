Putin, benessere Eurasia è fondamentale

(ANSA) - MOSCA, 11 NOV - Il presidente Vladimir Putin ha ribadito la disponibilità della Russia ad interagire con tutti i paesi eurasiatici e ha affermato che la sicurezza globale dipende dalla pace in questa parte del mondo. "La Russia è pronta per un'interazione costruttiva ed equa con tutti i paesi del continente: consideriamo la pace e il benessere in Eurasia come una condizione cruciale per la sicurezza e la stabilità globali", ha affermato Putin nei suoi saluti in occasione dell'apertura della Conferenza asiatica del club Valdai. I saluti sono stati letti dall'ambasciatore russo in Uzbekistan Vladimir Tyurdenev. L'Asia "svolge un ruolo crescente nella politica e nell'economia globali e vede lo sviluppo attivo delle infrastrutture di trasporto, comunicazione ed energia, alte tecnologie e scienza", ha affermato Putin.