Il tedesco Maas: l'Iran rispetti i patti

(ANSA) - BRUXELLES, 11 NOV - "Vediamo con preoccupazione crescente che l'arricchimento dell'uranio prosegue e l'Iran non solo l'ha annunciato, ma lo sta facendo. Per questo motivo oggi incontrerò i miei colleghi francese e britannico a Parigi, per discutere dei prossimi passi. Vogliamo mantenere l'accordo sul nucleare, ma l'Iran deve tornare a rispettare gli impegni, altrimenti siamo pronti ad usare tutti i meccanismi inclusi nell'intesa". Così il ministro tedesco Heiko Maas, a margine della riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue.