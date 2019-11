Gb commemora i 101 anni dall'armistizio

(ANSA) - LONDRA, 11 NOV - Il Regno Unito si è fermato oggi in silenzio per due minuti, in diversi luoghi pubblici, per ricordare secondo tradizione l'armistizio che 101 anni fa pose fine alle stragi della Prima Guerra Mondiale: tradizione di cui quest'anno cade il 100esimo anniversario tondo.

Il momento solenne si è svolto sotto l'egida della Royal British Legion in tutta la nazione. Ieri il Paese aveva commemorato unito la solenne giornata del ricordo della vittoria e dei caduti di tutti i conflitti, il cosiddetto Remembrance Day, con la deposizione della classica corona di fiori di fronte al Cenotafio di Londra da parte della 93enne regina Elisabetta - e poi, fra gli altri, del primo ministro Boris Johnson, del leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn, della first minister del governo locale scozzese Nicola Sturgeon - alla presenza di esponenti di ogni partito, di autorità militari ed ecclesiastiche, degli ex premier viventi, degli anziani reduci superstiti della Seconda Guerra Mondiale.