Brexit:Corbyn,si condizionato a elezioni

(ANSA) - LONDRA, 25 OTT - Jeremy Corbyn è pronto ad appoggiare la richiesta di Boris Johnson di elezioni anticipate il 12 dicembre per rompere lo stallo sulla Brexit, ma solo se il premier Tory si impegnerà lunedì ai Comuni a escludere anche per il futuro ogni ipotesi di divorzio no deal dall'Ue. Il leader laburista ha detto all'Itv di ritenere che l'accordo raggiunto da Johnson con Bruxelles non garantisca di per sé che il no deal non ci possa essere. Perciò il premier deve dare assicurazioni esplicite di cui la Camera poi gli potrà "chiedere conto".