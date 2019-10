Greggi di pecore sfilano a Madrid

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Sono circa 2000 le pecore discese oggi su Madrid, guidate dai pastori lungo le strade della capitale spagnola in occasione delle Festa della Transumanza: un'antica tradizione messa a rischio oggi dalla crescente urbanizzazione. E' questa la minaccia che gli operatori del settore vogliono scongiurare e la giornata di oggi, con il pullulare di ovini nel centro di Madrid, è tra l'altro un modo per porre l'accento sulla questione e sensibilizzare opinione pubblica e addetti ai lavori.

Il singolare corteo è stato accompagnato da musicisti e danzatori in costumi regionali e ha sfilato fra ali di curiosi e turisti. E' arrivato fino alla sede del municipio dove i pastori hanno consegnato al sindaco le loro 50 'maravedies', monete di rame la cui forgia risale all'XI secolo, per il pagamento simbolico del pedaggio. E' dal '94 che ogni anno le pecore discendono su Madrid in questa occasione, ripercorrendo i sentieri attraverso i quali fin dal Medioevo i pastori guidavano il bestiame dal freddo nord al più mite sud.