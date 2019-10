Expo 2020: presentato padiglione Italia

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - L'Italia e i suoi territori iniziano il tratto decisivo del loro percorso di avvicinamento all'Esposizione Universale di Dubai che sarà inaugurata esattamente tra un anno, il 20 ottobre del 2020.

Il Padiglione del nostro paese a Expo 2020 Dubai è stato presentato dagli architetti e project designer presso la Cava del Sole di Matera, la Capitale Europea della Cultura 2019.

"L'Italia porta all'Expo 2020 un Innovation Hub, un padiglione dalla struttura innovativa, ispirato ai più avanzati elementi di sostenibilità e di economia circolare, che non sarà semplicemente un luogo espositivo, bensì dimostrativo della competenza italiana e del migliore ingegno e talento nazionale," ha spiegato Paolo Glisenti, Commissario Generale di Sezione per l'Italia per Expo 2020 Dubai. All'evento, cui hanno partecipato i ministri degli Esteri Luigi Di Maio e quello dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, era presente anche il Ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Sceicco Abdallah Bin Zayed Al Nahyan.