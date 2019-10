Fonti Gb, 'niente accordo, forse domani'

(ANSA) - LONDRA, 16 OTT - Il governo britannico esclude la chiusura di un accordo sulla Brexit a Bruxelles stasera, ma i negoziati tecnici proseguiranno a oltranza nelle prossime ore e fino all'inizio del Consiglio Europeo di domani. Lo riferiscono i media del Regno citando fonti di Downing Street.

Londra sembra peraltro ancora sperare che un testo d'intesa, almeno politico se non legale, possa essere definito nelle prossime ore, in tempo per il vertice Ue.

"Stiamo lavorando. Stiamo lavorando". Così il capo negoziatore dell'Ue Michel Barnier uscendo dalla riunione con gli ambasciatori dei 27, ai giornalisti che chiedevano notizie precisando che c'è ancora lavoro da fare.