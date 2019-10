Hillary difende Meghan dalle critiche

(ANSA) - WASHINGTON, 13 OTT - Hillary Clinton scende in campo in difesa di Meghan Markle, moglie del principe Harry d'Inghilterra e afroamericana da parte di madre: "L'attaccano perche' e' birazziale", afferma la ex first lady Usa in un'intervista, commentando la decisione di Harry di fare causa a diversi tabloid. "Il modo in cui viene trattata e' inspiegabile, dovrebbero vergognarsi tutti", aggiunge Hillary. Dalla parte della duchessa di Sussex anche Chelsea Clinton: "L'attaccano anche perche' ha avuto il coraggio di rompere con alcune etichette reali. Ha una professione alle spalle e ha una voce che per fortuna continua ad usare".