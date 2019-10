Migranti: allarme Bulgaria-Grecia-Cipro

(ANSA) - BRUXELLES, 7 OTT - Bulgaria, Grecia e Cipro, con un documento che metteranno sul tavolo domani alla discussione sulla migrazione al Consiglio Interni dell'Ue a Lussemburgo, richiamano l'attenzione "sull'aumento persistente degli arrivi" dei migranti sulla rotta del Mediterraneo orientale. "L'Ue ed i suoi Stati membri dovranno essere pronti, con urgenza, ad affrontare questa rinnovata sfida", avvertono nel documento, di cui l'ANSA ha preso visione.

"Negli ultimi mesi - affermano - l'attenzione degli Stati membri dell'Ue è stata focalizzata principalmente sulla rotta migratoria del Mediterraneo centrale, che è stata discussa a fondo durante tre incontri ministeriali (Helsinki, Parigi, e La Valletta). La rotta del Mediterraneo orientale non è stata affrontata adeguatamente, nonostante il fatto che tutte le relazioni confermino la tendenza in aumento persistente degli arrivi in questa regione".