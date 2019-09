Re saudita Salman chiama Abu Mazen

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 SET - "Nulla e senza valore": Così il re saudita Salman ha definito in un conversazione con il presidente palestinese Abu Mazen l'intenzione del prenier Benyamin Netabyahu di voler annettere parti della Cisgiordania, a cominciare dalla Valle del Giordano, se rieletto. Abu Mazen e il monarca saudita - ha reso noto l'agenzia ufficiale palestinese Wafa - hanno avuto "un'importante e lunga telefonata nella quale re Salman ha ribadito l'appoggio ai palestinesi. "Vi sosteniamo e noi, grazie alla vostra saggia leadership - ha detto ad Abu Mazen re Salman secondo la Wafa - supereremo questa crisi insieme. L'Arabia Saudita non ha cambiato e non cambierà la sua posizione di principio a sostegno del popolo palestinese e della sua giusta causa".