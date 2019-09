Parigi, condannata principessa saudita

(ANSA) - PARIGI, 12 SET - Hassa bint Salman, sorella del potente principe alla corona saudita, Mohammed bin Salman, è stata condannata oggi dal tribunale di Parigi a dieci mesi di carcere con la condizionale e 10.000 euro di multa per le violenze fatte infliggere dal suo personale ad un idraulico accusato di non essersi comportato bene sul posto di lavoro.

Fatti che risalgono al 2016. Hassa bint Salman, 42 anni, è stata processata per contumacia a inizio luglio, in particolare, per aver chiesto al suo bodyguard personale, Rani Saidi - anch'egli condannato oggi - di minacciare, colpire e umiliare l'idraulico. Motivo? Delle foto secondo la principessa non autorizzate che l'artigiano aveva scattato per motivi di lavoro nel bagno dell'appartamento,in Avenue Foch, una delle strade piu' chic di Parigi.