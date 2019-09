Catalogna,600mila sfilano per la 'Diada'

(ANSA) - BARCELLONA, 11 SET - Seicentomila persone, secondo la polizia, sono scese in piazza oggi a Barcellona per la Diada, la festa della comunità catalana, a poche settimane dal verdetto della Corte suprema spagnola sui 12 leader del movimento separatista arrestati nel 2017 con l'accusa di ribellione. L'11 settembre è festa a Barcellona, in ricordo della caduta della città durante la guerra contro i Borbone del 1714. Dal 2012, tale ricorrenza è diventata occasione per manifestazioni di massa dei secessionisti. Quest'anno, però, si è registrata la concentrazione di persone più bassa.

Il movimento, tuttavia, sta attraversando il suo periodo più difficile da quando il sentimento separatista è stato alimentato dalle difficoltà economiche del decennio precedente, da cui la Spagna si è ripresa solo negli ultimi anni. I partiti indipendentisti sono divisi sui passi da compiere per il futuro, e la base è sempre più delusa.