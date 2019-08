Francia conferma taglio 25% parlamentari

(ANSA) - PARIGI, 28 AGO - La ministra della Giustizia francese, Nicole Belloubet, ha confermato oggi - al termine del Consiglio dei ministri all'Eliseo - che il governo procederà, previo "accordo globale" dell'Assemblea Nazionale e del Senato, alla riforma delle istituzioni. Che prevede, fra l'altro, la riduzione del 25% del numero dei parlamentari. "Non mi sembra utile inserire questo testo di legge nell'agenda parlamentare - ha precisato la Belloubet - fin quando non saremo certi di poter ottenere un accordo globale preliminare". Il progetto di riforma istituzionale prevede fra l'altro la soppressione della Corte di giustizia della Repubblica - organo preposto a giudicare i ministri nell'esercizio delle loro funzioni - e l'abolizione del diritto per gli ex presidenti della Repubblica di entrare a far parte automaticamente del Consiglio costituzionale.

All'inizio del mandato presidenziale, Emmanuel Macron aveva parlato della soppressione del 30% dei parlamentari.