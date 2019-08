Brexit: media,Johnson ha 'piano segreto'

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Il premier britannico Boris Johnson avrebbe chiesto al procuratore generale, Geoffrey Cox, se il Parlamento inglese possa essere chiuso per cinque settimane, a partire dal 9 settembre, in quello che sembra essere un piano per impedire ai parlamentari di forzare un ulteriore rinvio della Brexit. A svelare il piano segreto è il domenicale The Observer, che cita una mail del governo trapelata ai media.

Un'e-mail di consulenti governativi inviata a un consigliere di Downing Street - scritta negli ultimi 10 giorni e vista dall'Observer - chiarisce che il primo ministro ha recentemente richiesto delucidazioni sulla legalità di una tale mossa. La consulenza legale iniziale fornita nell'e-mail segnala che è possibile chiudere il parlamento, a meno che nel frattempo non vengano intraprese azioni legali per bloccare una simile mossa da parte degli attivisti anti-Brexit. Il governo britannico ha respinto come "totalmente false" le affermazioni del giornale.