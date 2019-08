Trump,da premier danese commenti cattivi

(ANSA) - NEW YORK, 21 AGO - "Non si parla agli Stati Uniti in questo modo": i commenti della premier danese sulla Groenlandia e la cancellazione della visita sono stati "cattivi e gravi". Lo afferma il presidente Donald Trump, sottolineando che dell'acquisto della Groenlandia si parla da anni. Aver definito assurdo l'interesse degli Stati Uniti all'acquisizione, come ha fatto la premier danese, "non è stato un modo carino di dire una cosa".