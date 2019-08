Elton John difende Harry e Meghan

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Sir Elton John si schiera a difesa di Harry e Meghan contro il popolo della rete e gli attivisti ambientalisti che accusano la coppia reale di ipocrisia per il loro uso disinvolto di jet privati nonostante un proclamato impegno ambientalista: la rockstar rivela di avere pagato per uno dei voli del duca e della duchessa del Sussex, insieme al figlio Archie Harrison Mountbatten-Windsor, in modo che potessero "mantenere un elevato livello di indispensabile protezione".

Per il momento Buckingham Palace non commenta, ma in un tweet Elton John ha oltretutto tenuto a precisare che il recente volo offerto ad Harry e Meghan per un breve soggiorno nella sua mega-villa di Nizza è stato 'carbon neutral' - ovvero a emissioni zero - poiché è stato dato il "contributo appropriato" ad un fondo che attua misure per compensare le emissioni di Co2