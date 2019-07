Partner Boris trasloca a Downing St.

E' ufficiale da oggi il trasloco a Downing Street di Carrie Symonds, la fidanzata di una ventina di anni più giovane con cui il neo premier britannico Boris Johnson convive da circa un anno. Lo ha confermato una portavoce citata dai media del Regno. La formalizzazione della cosa era ormai chiara da giorni, a dispetto dei dubbi alimentati nelle scorse settimane da alcuni giornali sulla possibilità che la Symonds, esperta di comunicazione politica e in passato responsabile delle pubbliche relazioni in seno al Partito Conservatore, potesse voler tenere un profilo più defilato. Dubbi innescato sull'onda della vicenda della lite domestica con Boris spiata, registrata e consegnata al Guardian circa un mese fa da una coppia ostile di vicini. La presenza della nuova compagna era stata viceversa notata al fianco del successore di Theresa May fin dal primo giorno del suo insediamento. I due occuperanno l'appartamento al piano superiore del numero 11 di Downing Street (al numero 10 ci sono gli uffici e la residenza).