Notre-Dame:pulizia speciale nelle scuole

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Tutte le scuole intorno a Notre-Dame saranno "pulite in modo approfondito" a titolo precauzionale entro la fine del mese, per evitare qualsiasi rischio di inquinamento da piombo legato all'incendio che ha devastato la cattedrale a metà aprile. Lo ha annunciato oggi il Comune di Parigi, come riferiscono i media francesi. Questa misura è stata presa "per garantire che il rischio sia minimo", ha detto Arnaud Gauthier, vicedirettore per la sanità del sindaco. I campioni già prelevati comunque "non giustificano alcun allarme", ha precisato il funzionario.

Il sito Mediapart, in un'inchiesta pubblicata oggi, ha affermato invece che un mese dopo il rogo, nelle scuole intorno alla cattedrale sarebbero stati rilevati livelli di piombo superiori fino a 10 volte rispetto alla soglia di allarme. Ma il Comune non era intervenuto, affermando che il livello di piombo era nella norma.