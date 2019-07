Von der Leyen, sarò nemica di nemici Ue

(ANSA) - STRASBURGO, 16 LUG - "Per me solamente una cosa è importante, l'Europa va rafforzata e chi la vuole fare fiorire mi avrà dalla sua parte, ma chi vuole indebolire questa Europa troverà in me una dura nemica". Così la candidata designata dai Ventotto alla presidenza della Commissione europea Ursula von der Leyen.