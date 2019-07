Merkel ascolta da seduta Inni nazionali

(ANSA) - BERLINO, 16 LUG - Per la seconda volta in pochi giorni Angela Merkel cambia il cerimoniale ed ascolta, questa volta con la premier moldava Maia Sandu in visita ufficiale, gli inni nazionali da seduta e non in piedi, come ogni protocollo prescrive.

L'uso è in vigore da quando la cancelliera teme un nuovo insorgere dell'insolito tremore che da circa un mese la prende durante la resa degli onori militari, quando è costretta a stare in piedi. Il riproporsi delle due poltroncine sul cortile della Cancelleria, da cui Merkel e la sua ospite hanno ascoltato gli Inni nazionali eseguiti dalla banda militare, ha rinnovato i dubbi sulla salute della cancelliera, in carica da 14 anni e che dalla prossima settimana dovrebbe andare in vacanza. Secondo un sondaggio pubblicato dalla Bild, il 59% dei tedeschi ritiene che il tremore è un "fatto personale" della signora Merkel, che compirà 65 anni proprio domani.