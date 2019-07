Creta, trovata morta una scienziata Usa

(ANSA) - ATENE, 11 LUG - La polizia greca indaga per omicidio dopo il ritrovamento in un tunnel sotterraneo a Creta del cadavere di una scienziata americana scomparsa la scorsa settimana.

Ancora mancano conferme ufficiali, ma il corpo sarebbe quello della biologa molecolare 59enne Suzanne Eaton. Il ritrovamento è stato fatto lunedì fuori dalla città portuale della Canea, nell'ovest della più grande delle isole greche. Secondo il coroner Antonis Papadomanolakis, la morte della donna è avvenuta in seguito a "un atto criminale". La scienziata lavorava per la società tedesca Max Planck a Dresda e aveva partecipato a una conferenza a Creta.