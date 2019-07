Merkel, il mio tremore? 'Sto bene'

(ANSA) - BERLINO, 10 LUG - "Sto bene, non c'è nessun bisogno di preoccuparsi": lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel dopo che, per la terza volta in meno di un mese, è stata presa da un misterioso tremore, questa volta mentre si trovava insieme con il premier finlandese Antti Rinne. "Sono in una fase di elaborazione del fenomeno, ma ci sono stati progressi. Devo conviverci un po', ma sto bene e non c'è da preoccuparsi", ha detto durante una conferenza stampa.