Clima: temperature fino ai 40 in Europa

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - L'Europa sarà attraversata questa settimana da un'ondata di caldo senza precedenti, con le temperature che secondo i meteorologi raggiungeranno o addirittura supereranno i 40 gradi, dalla Spagna alla Svizzera, dalla Francia alla Germania. E' quanto riferisce il Guardian.

A provocare l'innalzamento della temperatura in molti Paesi del Continente sarà una corrente di aria calda dal Sahara. Oltre a temperature percepite che arriveranno fino a 47 gradi, a causa dell'umidità, in diverse regioni il rischio è ancora una volta quello di incendi nelle foreste, oltre che di un aumento dei tassi di mortalità. Anche la Scandinavia non sarà risparmiata, con parti della Danimarca meridionale e della Svezia che prevedono di raggiungere i 30 gradi.