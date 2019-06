Moscovici a Italia,non discutiamo regole

(ANSA) - BRUXELLES, 20 GIU - "Prenderemo anche in considerazione la risposta di Conte ieri, ma in questo momento una procedura per debito è giustificata, quindi andiamo a lavorare, in maniera costruttiva, per evitarla. Ma non lo si fa attraverso scambi, commenti sulle regole: lo si fa sul rispetto delle regole che sono intelligenti e favoriscono la crescita".

Lo ha detto il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici rispondendo ai giornalisti entrando al summit del Pse.