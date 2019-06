Crimea: l'Ue proroga sanzioni di un anno

(ANSA) - BRUXELLES, 20 GIU - Il Consiglio Ue ha deciso oggi di prorogare di un anno, fino al 23 giugno 2020, le misure restrittive introdotte in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Russia. Lo ha reso noto lo stesso Consiglio precisando che le misure, che si applicano alle persone dell'Ue e alle imprese con sede nell'Ue, sono limitate al territorio della Crimea e di Sebastopoli e vietano tra l'altro le seguenti attività: importazioni di prodotti originari della Crimea o di Sebastopoli, investimenti in Crimea o a Sebastopoli, servizi turistici, esportazioni di determinati beni e tecnologie diretti a imprese della Crimea.

A partire dal marzo 2014, si ricorda in una nota, l'Ue ha gradualmente imposto una serie di misure restrittive nei confronti della Russia in risposta alla deliberata destabilizzazione dell'Ucraina, comprese le sanzioni rinnovate oggi.