Merkel presiede Consiglio dei ministri

(ANSA) - BERLINO, 19 GIU - Angela Merkel, che ieri aveva fatto temere per un improvviso tremore che la aveva assalita durante una cerimonia ufficiale a Berlino, è apparsa tranquilla ed in buona salute stamani alla riunione del Consiglio dei ministri, che oggi ha presieduto. Nel pomeriggio Angela Merkel si recherà a Gosslar per un incontro con gli studenti nella vecchia città imperiale sul bordo settentrionale dell'Harz, e visiterà anche la miniera Rammelsberg, oggi un museo patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il clima della giornata si annuncia molto caldo ed umido. "Speriamo abbia bevuto abbastanza", titola la Bild online, ricordando che ieri la cancelliera aveva detto di essersi sentita meglio dopo aver bevuto "almeno tre bicchieri d'acqua".