Dagli Usa 100 soldati e droni in Polonia

(ANSA) - WASHINGTON, 12 GIU - Gli Usa dovrebbero annunciare oggi l'invio di altri 1000 soldati circa e di uno squadrone di droni 'Reaper' in Polonia per rafforzare le capacità di difesa di Varsavia sullo sfondo delle preoccupazioni per l'attività militare russa. Lo riferisce l'Ap citando dirigenti americani.

L'annuncio è atteso per oggi, durante la visita del presidente polacco Andrzej Duda. L'accordo preliminare non prevede una base Usa permanente, come chiedeva Varsavia, ma solo un rafforzamento delle forze americane di rotazione, ora circa 4500.