Quinto arresto per aggressione lesbiche

(ANSA) - LONDRA, 8 GIU - La polizia londinese ha arrestato un quinto sospettato dell'aggressione alla coppia lesbica su un autobus lo scorso 30 maggio. Una delle due vittime, Melania Geymonat, ha postato una foto su Fb mostrando le ferite al volto, anche della sua compagna, e spiegando che un gruppo di ragazzi volevano che la coppia si baciasse, prima di prenderle a pugni in faccia. Ieri la polizia ha reso noto che tutti i fermati hanno tra i 15 ed i 18 anni.

Anche se le aggressioni negli autobus sono rare, la polizia ha informato che agenti in borghese faranno dei controlli per rassicurare la cittadinanza, questo week-end.