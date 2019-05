Si rovescia barca sul Reno, 3 morti

Un'imbarcazione gonfiabile si è rovesciata sul Reno, a Gerstheim, nell'est della Francia, a sud di Strasburgo, provocando la morte di 3 persone fra le quali una bambina. Lo ha reso noto la prefettura, aggiungendo che un'altra bambina risulta dispersa. Secondo la prefettura, sia la bambina rimasta uccisa sia quella ricercata sono di nazionalità tedesca.

Facevano parte di un gruppo di turisti arrivati dalla Germania, 4 dei quali si trovavano sul gommone. I due adulti a bordo erano di nazionalità romena, come altri tre rimasti a riva. Secondo i soccorritori, quando il gommone si è capovolto "diverse persone si sono tuffate" per portare soccorso ai passeggeri in acqua.

Una di queste persone è fra le vittime.