Morris, tenere rapporto speciale con Ue

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Anche dopo la Brexit, con l'Ue "vorremmo mantenere una partnership profonda e speciale che ci permetterebbe di lavorare come un alleato vicino all'Unione, per continuare a difendere i valori europei nel resto del mondo". Lo ha detto l'ambasciatore britannico in Italia Jill Morris, ospite di un Forum ANSA.