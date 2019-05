Austria: Fpoe voterà sfiducia a Kurz

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAG - L'ormai ex partner di coalizione Fpoe voterà in Parlamento la sfiducia al cancelliere e leader dei Popolari Sebastian Kurz. Lo annuncia il falco dei liberalnazionali Herbert Kickl al quotidiano Oesterreich.

"Sarebbe ingenuo se Kurz credesse che dopo essere sfiduciati da lui i Freheitlichen votino contro la sfiducia. Chi dà fiducia riceve fiducia. Chi dà sfiducia riceve sfiducia", afferma Kickl.

Se anche i Socialdemocratici dovessero votare la sfiducia, Kurz rischia di essere destituito.

"Kurz - prosegue il ministro degli interni uscente - si è infilato in un vicolo cieco. Probabilmente non pensava che i Freiheitlichen non difendono ad ogni costo le loro poltrone".

Kickl non esclude di presentarsi come capolista della Fpoe alle politiche di inizio settembre.